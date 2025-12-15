En una definición apasionante, Marcelo Doumic gritó campeón en el TSC

En una definición para el infarto, Marcelo Letche Doumic logró mantenerse en pista en una carrera bajo la lluvia ante un mano a mano en la pelea por el campeonato con Ariel Ianni que lo intentó superar desde la quinta posición en la final para los pilotos Invitados. Tras el despiste del "Gringo" saliendo del Belgrano, Doumic se aseguró la Corona 2025. Francisco Tamagno (Titulares) y Martín Chico (Invitados) fueron los ganadores.

Hay un nuevo campeón y una nueva marca que entra a la galería de los campeones. Por primera vez Dodge logra el campeonato en el Turismo Special de la Costa y lo hace con un apellido teceísta y ligada a la marca del carnero. Marcelo Doumic logró en campeonato en la definición más ajustada de los últimos años del TSC y con todos los condimentos de una carrera que, según reconoció flamante campeón, fue la más difícil de su vida.

La definición estuvo cerrada entre Doumic y Ariel Ianni. Ambos habían culminado la primera competencia separados por un margen de un punto y quien estuviera delante del otro era el campeón. Pero llegó un factor inesperado que era el climático. Antes de largar la última competencia (la de invitados) comienza a llover torrencialmente lo cual demora cinco minutos la largada para el cambio de gomas radiales y organizar la largada en fila india, con el piloto Dodge en pole.

Bajo la lluvia, el gringo Ianni lo asedió a Doumic toda la carrera. Intentó un par de sobrepasos, se rozan en el ingreso de la recta y a falta de una vuelta y media el"Tano" se despistó a la salida de los mixtos sellando la suerte y el campeonato.

Con el cuarto puesto, Marcelo Doumic se aseguró el título (el primero en su campaña deportiva). En tanto Martín Chico logró su segunda victoria de la temporada y la segunda con una marca diferente (anteriormente ganó con Chevrolet invitado por Luca Bozzone en las Dos Horas del TSC), siendo escoltado por Kevin Baigorria (Chevrolet Esteban Dimuro) y tercero Carlos Climente.

Previamente, Francisco Tamagno ganó de punta a punta en Titulares y logró su primera victoria en su año debut en el TSC. Sobre el final aguantó los embates de Nahuel Morón que llevó sin una puerta a la meta. Esteban Dimuro culminó tercero tras el recargo a Luca Bozzone que había llegado a esa posición en pista. Por otra parte, Miguel Islas retiene la corona y es bicampeón de la Copa Máster.

