Marcelo Doumic, el dueño del fin de semana en el autódromo de Mar del Plata

Fin de semana redondo para Marcelo Doumic al lograr imponerse en las dos finales del domingo y afirmarse en la pelea por el campeonato ya que subió al segundo puesto en la tabla y extraoficialmente quedó a 11 puntos en el campeonato regular del puntero Ariel Ianni.

Además, el de Ford inicia la Copa de Oro con 35 puntos, mientras que el gran protagonista del fin de semana, con los tres triunfos cosechados en esta temporada, quedó segundo en el arranque del Play Off a 13 unidades contabilizando 22 puntos.

Deportivamente hablando, arribaron al podio de la final de pilotos titulares Doumic, Nahuel Morón (Chevrolet) y Luca Bozzone (Chevrolet). Por los invitados escoltaron al ganador el balcarceño Ianni y Moron.

Final Invitados: Doumic se quedó con la Primera

Con 13 autos engrillados en un mediodía a pleno sol y ante un marco colmado de público. El Turismo Special de la Costa inició la primera final con Marcelo Doumic y Kevin Baigorria (Chevrolet Esteban Dimuro) en primera fila. En la grilla, el Torino de Martin Chico (invitado Miguel Islas) acusó una falla en el motor mientras partía en el tercer lugar. Se intentó reparar, pero a causa de la gravedad del daño no pudo ser de la partida. A partir de allí Ariel Ianni escaló al tercer lugar mientras el piloto Dodge capturó la punta con Baigorría detrás que lo superó en el ingreso de la segunda vuelta.

Dominó Kevin Baigorria la mitad de la carrera, pero luego el Chevrolet acusó problemas con la dirección del auto y lentamente decayó en el ritmo. Doumic aprovecha esta situación, recupera la punta y pasa a ganar la carrera. Ianni trepa al segundo puesto y con los puntos capturados pasa a ganar prematuramente la Fase regular por un margen de 40 puntos de diferencia cuando hubo 30 en juego para la siguiente final. El tercer puesto se mantuvo en suspenso a causa del choque que hubo en el tramo final entre los autos de Nahuel Morón y Kevin Baigorria. Los comisarios tomaron declaración de ambos pilotos y tras evaluar las cámaras se determinó mantener las posiciones tal cual habían llegado en pista, es decir, con Morón ocupando el tercer escalón del podio.

Final Titulares: Tercera consecutiva de Doumic

Al cierre de la tarde, y merced a la pole position, Marcelo Doumic largó a la par del joven Morón y dominó a voluntad las 14 vueltas que duró la final. El atractivo de esta competencia fue la pelea por la segunda posición. En principio escoltaron al piloto Dodge Ariel Ianni pero se ve involucrado en un toque con Dario Rapari (Chevrolet). Si bien Rapari logró acosar a Doumic en la pelea por la punta debió desertar en el quinto giro por problemas mecánicos en su ‘Chelita II’ por lo que Morón vuelve a estar segundo y vuelve a subir al podio. Luca Bozzone concluyó tercero y se vuelve a repetir el podio de la última final para pilotos titulares disputada la fecha pasada en La Plata.

Dolores será el escenario para la continuidad del campeonato el venidero 12 de octubre. Marcará allí el inicio de la Copa de Oro que será un mini torneo de tres fechas con los diez primeros del certamen que ingresaron a ella. En la fecha de noviembre ingresarán los ‘Dos de último minuto’.

