Una mujer intoxicó a un grupo de perros y se atrincheró en una casa: tomó veneno y se murió

Un grave y conmocionante episodio se registró este lunes en una vivienda del barrio Parque Hermoso de Mar del Plata, donde una mujer intoxicó a un grupo de perros y luego se quitó la vida ingiriendo veneno. El hecho generó un amplio despliegue policial y sanitario, luego de que vecinos alertaran sobre la situación.

Según las primeras informaciones que pudo confirmar 0223, la mujer envenenó a varios animales - serían alrededor de 20 - y luego se atrincheró dentro de la casa ubicada en inmediaciones de calle 200 entre 7 y 9. Al arribar al lugar, personal policial y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) encontraron a la femenina desmayada.

La mujer fue asistida de urgencia por personal médico tras haber ingerido el mismo veneno utilizado contra los animales, pero falleció en el lugar.

El caso generó profunda consternación entre los vecinos de la zona, que se mostraron impactados por la violencia del episodio y la cantidad de animales muertos.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que ya investiga las circunstancias del hecho, el origen del veneno utilizado y la cantidad exacta de animales afectados.

NOTICIA EN DESARROLLO.-