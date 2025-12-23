Los mejores de la Eliminatoria y los reyes de la Sudamericana: balance del fútbol argentino en 2025

Clasificación sin complicaciones

Tras la ampliación de cupos en la zona CONMEBOL, que pasó de 4 a 6 boletos directos al Mundial, la clasificación se volvió mucho más accesible para la selección argentina. Sin embargo, Argentina no solo aseguró su lugar, sino que reafirmó su estatus como la mejor selección del planeta al ganar la Eliminatoria con una ventaja de 9 puntos sobre sus más cercanos perseguidores. El gran momento del año para los aficionados de la Albiceleste llegó el 26 de marzo, cuando el equipo aplastó a Brasil por 4-1 en el clásico sudamericano, y lo hizo incluso sin Lionel Messi en la cancha.

Argentina demostró que sigue siendo una potencia tanto con Leo como cuando no está en su mejor forma. De cara al Mundial 2026 en Estados Unidos, donde Messi afrontará su última gran cita internacional, el desafío será mayor que en Qatar 2022. Aun así, la selección se mantiene como una de las principales candidatas al título, junto a potencias europeas como España, Francia, Inglaterra y Portugal. ¿Qué tan lejos puede llegar la Albiceleste? El debate está abierto y puedes compartir tu opinión en la comunidad de 1xBet Argentina en Reddit.

Copa Sudamericana: el torneo donde sí supimos vencer a los brasileños

El poder económico de los clubes brasileños sigue creciendo, y cada vez resulta más complicado competir contra estos gigantes apoyándose solo en garra, talento y planteamientos tácticos.

Las actuaciones de Boca Juniors y River Plate en el principal torneo de clubes disputado en Estados Unidos durante el verano fueron decepcionantes, ya que ninguno logró avanzar a la fase eliminatoria. El Xeneize ni siquiera pudo vencer al Auckland City de Nueva Zelanda, prolongando su mala racha internacional iniciada con la eliminación en las fases previas de la Copa Libertadores. En el caso de River Plate, ni siquiera Franco Mastantuono logró marcar la diferencia, cerrando así su etapa en el club sin una despedida soñada antes de su traspaso al Real Madrid.

Racing fue el equipo argentino que llegó más lejos en la Copa Libertadores, aunque cayó en semifinales frente a Flamengo por un ajustado marcador global de 0-1. En cuartos de final, los futuros campeones también dejaron fuera a Estudiantes en una definición por penales. En total, en las instancias decisivas solo hubo una victoria argentina ante clubes brasileños: en octavos de final, Vélez Sarsfield eliminó a Fortaleza, equipo que además terminó descendiendo de la Série A. Desde 2018, los clubes argentinos no levantan la Copa Libertadores y, desde entonces, solo hubo dos presencias en la final.

Sin embargo, la magia argentina sigue intacta en la Copa Sudamericana. Por segundo año consecutivo, un representante del país se quedó con el título: primero fue Racing y ahora Lanús, que derrotó a Atlético Mineiro en la final por penales. El Granate conquistó así la Copa Sudamericana por segunda vez en su historia, tras su primer logro en 2013.

Tres campeones

El caos en torno al formato de la Liga Profesional de Fútbol continúa. Sin embargo, si hay algo positivo que rescatar de la situación actual, es la oportunidad que han tenido clubes menos habituales para escribir su propia historia.

Por primera vez en su historia, Platense se consagró campeón al quedarse con el Apertura 2025. Más adelante, la AFA decidió otorgar un título adicional a Rosario Central, el equipo que sumó más puntos a lo largo del año entre el Apertura y el Clausura. Para Los Guerreros, se trata de su primer campeonato de liga desde 1987, el mismo año en que nació Leo Messi, mientras que Ángel Di María, quien regresó recientemente al club, nació en 1988.

Estudiantes protagonizó un fuerte debate público por la consagración de Rosario Central, pero al mismo tiempo respondió dentro del campo: el Pincha se quedó con el Clausura 2025, logrando su primer título de liga desde 2010.

Victoria de Leo

Messi conquistó su primer título con Inter Miami en 2023, aunque la Leagues Cup no tiene el mismo peso que la MLS Cup. Esta temporada, todo encajó: Leo lideró al equipo hasta lo más alto del fútbol estadounidense. Los números de La Pulga hablan por sí solos: 35 goles y 23 asistencias en 34 partidos entre fase regular y playoffs. Inter Miami levantó el trofeo con una fuerte presencia latinoamericana en el plantel, donde casi la mitad de los jugadores representan a nuestra región.

