Persecución, disparos y fuga: recuperaron un vehículo robado y detuvieron a dos personas

Un operativo policial realizado en las primeras horas de este jueves terminó con la recuperación de un vehículo robado en Balcarce y la aprehensión de dos personas, después de una persecución que incluyó maniobras peligrosas, disparos disuasivos y una fuga a pie.

El procedimiento se inició cuando personal del Comando de Patrullas detectó un Volkswagen Gol de tres puertas en la intersección de la avenida Luro y la calle 196. Al cursar los datos del vehículo por el sistema informático, se constató que tenía pedido de secuestro activo por un robo en Balcarce, a requerimiento de la comisaría local.

Ante esta situación, los efectivos intentaron identificar el rodado, pero sus ocupantes emprendieron la fuga, lo que dio inicio a una persecución con balizas y sirenas. Al llegar a la zona de calles 206 y Libertad, el vehículo detuvo su marcha por unos instantes e intentó luego retomar la huida, arremetiendo contra el personal policial. Esto motivó que uno de los efectivos realizara dos detonaciones disuasivas, sin que se registraran heridos ni daños materiales.

La persecución continuó hasta que el automóvil fue finalmente abandonado en la intersección de calles 194 y Ayacucho. En ese lugar, uno de los ocupantes descendió y huyó a pie, aunque fue aprehendido a unos 50 metros del vehículo. Minutos más tarde, tras irradiarse la alerta, personal de la Prefectura Naval Argentina logró detener a una mujer involucrada en inmediaciones de Ayacucho y G. Costa.

Los aprehendidos fueron identificados como un hombre de 31 años y una mujer de 34, ambos argentinos y con domicilio en la ciudad de Balcarce. Quedaron imputados por el delito de encubrimiento.

Intervino en la causa la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, quien dispuso el secuestro del vehículo y de prendas halladas en su interior, la intervención de Policía Científica para realizar pericias balísticas y de rastros, y la posterior entrega del automóvil a su propietaria, una joven de 27 años.

Además, se ordenó la notificación de la formación de causa y el traslado del imputado masculino a la Unidad Penal 44 y de la imputada femenina a la Unidad Penal 50.