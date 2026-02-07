Quedaron varados toda la madrugada en la ruta 2 y el seguro los abandonó: "Fue una noche de terror"

Un turista denunció graves irregularidades de la empresa ATM Seguros, después de quedar varado con el auto junto a su pareja y sus tres hijas durante toda la noche del domingo en la ruta 2, al regresar de una visita a la costa.

Según su relato, el vehículo presentó una falla mecánica a pocos kilómetros de La Plata, alrededor de las 21.30. Después de comunicarse con el seguro, se le informó que la demora estimada para el envío de una grúa sería de entre 40 minutos y 1 hora. Sin embargo, el tiempo pasaba y la grúa nunca llegó.

“Cada vez que llamaba me decían que estaban buscando una grúa, pero no había ninguna solución”, explicó el damnificado y contó que recién cerca de las 3 de la madrugada desde la empresa le ofrecieron $10.000 para que pudiera comprar refrescos para la familia: "Dinero que además nunca me dieron aunque avisé que estaba con tres menores".

Alrededor de las 4.30 de la mañana el hombre volvió a comunicarse con el auxilio, ya muy molesto por la espera. "Ahí me dijeron que tenía una nueva grúa asignada y que estaba en camino", expresó el turista, pero aclaró que el pedido no figuraba en el sistema de seguimiento ni había datos claros del chofer o del vehículo que supuestamente llegaría.

Finalmente, la grúa llegó cerca de las 5.30 de la mañana, más de ocho horas después del primer llamado. Allí surgió un nuevo conflicto: le exigían el pago de $50.000 en concepto de peajes, cuando el trayecto solo incluía dos. Además, había solicitado una grúa con cabina doble para poder trasladarse con su familia, pero se presentó una cabina simple y los remises no abrían hasta las 9, por lo cual no podía seguir viaje con su pareja y sus hijas.

El chofer de la grúa le ofreció llamar a su tío para trasladar a la familia, por una suma de $135.000. “Fue una noche de terror, varados en la ruta con mis hijas, sin soluciones y con promesas que nunca cumplieron”, expresó el daminificado, quien ya comenzó los reclamos correspondientes ante la aseguradora, pero le respondieron que "los tiempos de espera estaban dentro de los márgenes estimados debido a la alta demanda de enero".