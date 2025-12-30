No trates de entenderlo: invitó a pelear a un hincha, se despidió del club y ahora renovó

Estaba afuera. Fue el propio Leandro Díaz el que subió una publicación en Instagram anunciando que había jugado su último partido en Atlético Tucumán y que lo iba a extrañar mucho. Eso pasó a fines de noviembre, apenas unos días después de que quisiera que le abran una puerta para pelear con un hincha alambrado por medio. Sin embargo, todo dio vuelta y el "decano" anunció la renovación del "Loco" que seguirá un año más en el club del que es hincha y referente.

El punto de quiebre se había dado a mediados de octubre, en la derrota 1-2 ante San Lorenzo en el José Fierro. Aquella noche, el Loco quedó en el centro de la polémica por su reacción desmedida ante los cantitos de los hinchas, a tal punto que intentó abrir un portón e intentó meterse en la platea para pelearse con un hincha que lo insultaba a lo lejos (debió ser frenado por sus propios compañeros).

Ese episodio profundizó la ruptura y dejó la sensación de que no había vuelta atrás. De hecho, el capitán del elenco tucumano anunció públicamente que no seguiría ligado al club de cara a la temporada 2026. "Es la última vez que visto esta camiseta como jugador. Pero la voy a llevar en el alma hasta el último día de mi vida como cada uno de ustedes", expresó el ex Lanús en una historia de Instagram publicada a fines de noviembre. Además, cerró con un mensaje para los hinchas: "Siempre voy a estar agradecido a la gente por el aguante que nos dieron. Los voy a extrañar”.



