No trates de entenderlo: invitó a pelear a un hincha, se despidió del club y ahora renovó
El fútbol argentino tiene estas cosas. El final de temporada no fue el mejor para Leandro Díaz, que se enfrentó a un simpatizante de Atlético Tucumán, confirmó su salida y ahora fue anunciada su continuidad.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Estaba afuera. Fue el propio Leandro Díaz el que subió una publicación en Instagram anunciando que había jugado su último partido en Atlético Tucumán y que lo iba a extrañar mucho. Eso pasó a fines de noviembre, apenas unos días después de que quisiera que le abran una puerta para pelear con un hincha alambrado por medio. Sin embargo, todo dio vuelta y el "decano" anunció la renovación del "Loco" que seguirá un año más en el club del que es hincha y referente.
El punto de quiebre se había dado a mediados de octubre, en la derrota 1-2 ante San Lorenzo en el José Fierro. Aquella noche, el Loco quedó en el centro de la polémica por su reacción desmedida ante los cantitos de los hinchas, a tal punto que intentó abrir un portón e intentó meterse en la platea para pelearse con un hincha que lo insultaba a lo lejos (debió ser frenado por sus propios compañeros).
Ese episodio profundizó la ruptura y dejó la sensación de que no había vuelta atrás. De hecho, el capitán del elenco tucumano anunció públicamente que no seguiría ligado al club de cara a la temporada 2026. "Es la última vez que visto esta camiseta como jugador. Pero la voy a llevar en el alma hasta el último día de mi vida como cada uno de ustedes", expresó el ex Lanús en una historia de Instagram publicada a fines de noviembre. Además, cerró con un mensaje para los hinchas: "Siempre voy a estar agradecido a la gente por el aguante que nos dieron. Los voy a extrañar”.
Temas
Lo más
leído