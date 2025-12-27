Hay Costas para rato: hasta cuándo sigue el DT de Racing

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, renovó su contrato con la ´Academia´ hasta diciembre de 2028 , extendiendo su vínculo por tres años más.

Días atrás, las negociaciones entre el entorno del entrenador y la dirigencia encabezada por Diego Milito estaban avanzadas para que Costas siguiera dirigiendo al primer equipo de Racing.

A pesar de las frustraciones que sufrió el equipo en el último semestre del 2025 donde quedó eliminado de la Copa Argentina y la Copa Libertadores , la dirigencia racinguista apostará a la continuidad del entrenador de 62 años, más de 10 días después de haber perdido la final del Torneo Apertura ante Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero.

"Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto. Desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza de Racing. Pero jamás nos vamos conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Y este año que está por comenzar no será diferente, por supuesto. Esta camiseta así lo pide", declaró Costas tras esta renovación.

Por su parte, Milito aseguró que "reafirmamos un camino que le ha dado a Racing un crecimiento evidente. Gustavo ha hecho un enorme trabajo y queremos que el proyecto siga afirmándose en los próximos tres años".

Así, Costas podrá llegar a cinco años dirigiendo ininterrumpidamente a Racing . El entrenador inició su tercer ciclo en la ´Academia´ el 18 de diciembre de 2023 y, desde aquel entonces, dirigió 111 partidos de los cuales ganó 62, empató 17, perdió 32 y conquistó dos títulos: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025 .