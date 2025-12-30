Colgaron un cable para robarle a un motociclista: "Casi termina degollado y quedó internado"

En julio del 2025, la muerte de un motociclista en Mar del Plata estableció inmediatamente distintas hipótesis sobre el hecho. "Fue una travesura o le querían hacer algo al que pasara", le dijeron los vecinos a 0223. Pero, transcurrido el tiempo, la sospecha de que se trataba de una nueva modalidad de robo cobró sentido. Habían atado un cable que atravesaba toda la calle y el conductor murió degollado.

En aquel entonces ocurrió en el barrio Cerrito y San Salvador, y esta mañana sucedió un hecho similar en 180 y Juan A. Peña. De milagro no hubo que lamentar otra víctima fatal. "Los ladrones estaban escondidos atrás de los árboles. Cuando se acercó mi hermano, levantaron el cable para que se caiga y le robaron la moto", contó Paula, hermana de la víctima.

El joven cayó al piso con un terrible golpe en sus piernas y espalda. Pero lo peor quedó marcado en su rostro: se pudo haber muerto por el corte que le produjo el cable en el cuello. "La policía no hace nada. Ni siquiera levantaron el cable, fuimos nosotros", reclamaron los familiares del hombre damnificado.

El hecho ocurrió pasadas las 5 de la mañana cuando la víctima iba a trabajar. En una zona donde muchos barrios confluyen en ese horario para trasladarse hacia sus obligaciones, el peligro dejó un susto para la familia y un alerta para la comunidad: la nueva modalidad de robos que amenaza a Mar del Plata.