"No compres churros en Mar del Plata": polémica y picante cruce por el pedido de un famoso conductor de TV

Los churros son un infaltable de Mar del Plata. Hay comercios dedicados exclusivamente a producir esta, en apariencia, sencilla preparación que tiene sus secretos en la “crocancia” exterior y la esponjosidad del interior y la particularidad de la combinación del toque salado de la masa con la dulzura -en la mayoría de los casos- de sus rellenos.

En las últimas horas, el ex conductor del noticiero de Canal 9 y Radio 10 Esteban Mirol decidió hacer un video y postearlo en sus redes sociales en el que pedía a la población en general no comprar este producto en la ciudad por el "desmedido aumento". De inmediato, desde una de las cadenas mas importantes de Mar del Plata y la Costa Atlántica salieron a desmentirlo.

“No compres churros en Mar del Plata. Lo que en enero te lo cobraban 800 y mil pesos hoy te lo quieren cobrar entre 100 y 1300 pesos otra vez los empresarios no la entienden y siguen ahogando a Mar del Plata", asegura el periodista mirando fijamente a cámara con dos churros en la mano.

Luego agrega en un tono más bajo: "No compres porque te estan afanando. En tres meses quieren salvarse todo el año". y cierra con otro cambio de tono, en lo que parece un ejercicio foniátrico "No compres churros en Mar del Plata". La respuesta, como era de esperar, no tardó en llegar por parte de los empresarios marplatenses que desmintieron la información brindada por el creador de "PreyectoGeo".

"Hola Esteban Mirol !! Nosotros en diciembre estábamos en 800 y a partir de mayo en 900. (Siempre de ddl que son los que más se venden). Y por el momento no tenemos intenciones de aumentar. Generalizando estas dando un mensaje equivocado y nos perjudicas. Saludos", escribieron desde la casa de churros y bolas de fraile El Topo.

"Debe querer un canje", escribió un usuario. "¿En serio don Esteban cree que cualquiera de nosotros no vamos a comprar churros (o lo que sea) sólo porque él lo aconseja?", agregó otro.

En la misma línea, aseguraron "Ninguna churrería de Mar del Plata cobra eso" y "Este nabo después se va a CABA y paga 2 lucas una medialuna", opinaron entre los cientos de comentarios que inundaron el posteo.

En Mar del Plata, la producción de churros se divide en tres grandes grupos: Clásicos, especiales y salados. Los churros clásicos son los simples o los rellenos con dulce de leche, chocolate o crema pastelera, dulce de membrillo, batata, crema de limón o naranja, mientras que los especiales abren un abanico de combinaciones. Pueden ser rellenos de nutella, ganache de chocolate, bonobón, manzana, maracuyá, frutos rojos, crema oreo o mantequilla de maní.

Los salados, en tanto pueden ser de roquefort, pero pueden encontrarse en su carta sabores disruptivos como aceituna, cheddar, hummus con comino, leber y Jamón y queso.