El rock está de luto: murió Ozzy Osbourne a sus 76 años

La leyenda del Black Sabbath falleció a sus 76 años de edad. Ozzy Osbourne, conocido a nivel mundial como “El Príncipe de las Tinieblas”, había estado lidiando con problemas de salud en los últimos años.

El cantante padecía la enfermedad de Parkinson en el período previo a su muerte. Se sometió a un riguroso programa de entrenamiento para poder encabezar un mega espectáculo en Birmingham llamado “Back To The Beginning” el pasado 5 de julio.

“Ozzy está trabajando con su terapeuta todos los días. De hecho, le está yendo muy bien. Lo más importante en la vida de Ozzy son sus fans, así que está esforzándose al máximo para estar listo y hacer que este show sea la forma perfecta de cerrar su carrera”, expresó en su momento su esposa Sharon, previo al show.

El año pasado, Ozzy no estuvo lo suficientemente bien como para presentarse en la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll en Estados Unidos. Es más, durante el concierto Back To The Beginning, el artista actuó sentado en un trono negro, ya que no podía mantenerse de pie.

Asimismo, se había sometido a múltiples cirugías de espalda y cuello, contrató a un terapeuta especializado en rehabilitación en Los Ángeles para ayudarlo a estar de pie durante unos minutos en el escenario para darles a sus fans un show para recordar.