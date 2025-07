A un mes de su boda, la esposa de Diogo Jota rompió el silencio con un mensaje que conmovió al fútbol

A un mes de uno de los días más felices de su vida, Rute Cardoso tuvo la valentía de compartir su dolor. La esposa de Diogo Jota rompió el silencio con un breve pero devastador mensaje dedicado al futbolista del Liverpool, fallecido en un trágico accidente vial el pasado 3 de julio en España. En sus redes sociales, escribió: “Un mes de nuestro ‘ni la muerte nos separa’. Para siempre, tu pequeña niña blanca”, junto a fotos de su boda y un video donde se los ve bailando. La publicación fue musicalizada con la canción Forever and Ever and Always, de Ryan Mack.

Jota y Cardoso se conocieron en su adolescencia en Oporto y compartieron más de 12 años juntos. Juntos formaron una familia con tres hijos: Dinis, Duarte y una beba nacida en noviembre de 2023. El 22 de junio pasado, la pareja selló su amor en una ceremonia íntima en Portugal. Solo once días después, el destino les dio un giro inesperado y brutal.

El delantero del Liverpool, de apenas 28 años, falleció junto a su hermano menor, André, en un accidente automovilístico en la provincia de Zamora, España. El vehículo en el que viajaban, un Lamborghini de alta gama, se despistó mientras realizaban una maniobra de adelantamiento a alta velocidad y se incendió tras salirse de la autopista A-52. El impacto fue fatal para ambos.

Según trascendió en medios ibéricos, los hermanos se dirigían a Santander con la intención de tomar un ferry rumbo a Inglaterra. Diogo había sido operado recientemente de un pulmón y los médicos le habían desaconsejado volar en avión, razón por la cual optaron por una ruta terrestre más larga, pero teóricamente más segura.

La noticia causó una profunda conmoción no solo en Anfield, sino también en el mundo entero. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Alexis Mac Allister y decenas de futbolistas internacionales expresaron su tristeza a través de sentidos mensajes. En Liverpool, los hinchas colmaron las inmediaciones del estadio con velas, camisetas y flores en un tributo espontáneo cargado de emoción.

Los restos de Diogo y André fueron despedidos el 5 de julio en Gondomar, su ciudad natal, en una ceremonia íntima que contó con la presencia de familiares, excompañeros y figuras del fútbol portugués. A un mes de aquel adiós impensado, el mensaje de Rute volvió a estremecer a quienes, desde el silencio, aún no logran asimilar la pérdida.