Salvaje agresión a un chofer en pleno centro: no pagó el boleto y lo atacó con un cuchillo

Los pasajeros del colectivo no podían creer lo que estaban observando. Pero era real. Un hombre fuera de control subió en pleno centro y no quiso pagar el boleto. Su conducta no terminó en eso, sino que se enojó con el chofer y lo quiso atacar con un cuchillo y un destornillador.

El violento episodio ocurrió este miércoles por la mañana, poco después de las 10 horas, en Diagonal Alberdi Sur y San Luis, una zona muy transitada y de ascenso y descenso de pasajeros constante.

Un joven de 20 años se subió al colectivo de la línea 541 y le pidió al chofer que lo deje viajar sin abonar el boleto. El pedido lógico del conductor del colectivo fue solicitarle que abone, pero la respuesta fue inmediata y con enorme violencia. El joven intentó agredir al chofer con un destornillador y una cuchilla, provocando daños en la puerta de acceso de la unidad de transporte publico.

Tras ser alertados del incidente, personal del Comando de Patrullas procede a la aprehensión del agresor en el lugar del hecho y se informa al fiscal de Flagrancia, Facundo De la Canale, quien dispone la notificación de formación de causa por el delito de "Agresión con arma y daño" y su posterior traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán para su alojamiento.