"Fue horrible llegar y no verla": fueron a jugar a la plaza con los nenes y les robaron la camioneta

La salida era ideal. Martes de vacaciones, tarde soleada, nada podía salir mal. Pero la visita con los chicos para conocer la nueva cara de la Plaza España terminó en pesadilla, ya que al volver a buscar la camioneta vieron que no estaba: se la habían robado. Después de conseguir el video del momento del robo, buscan datos para recuperarla, junto con las herramientas que tenía.

El robo ocurrió el martes poco después de las cuatro y media de la tarde en Catamarca y Balcarce. Allí fueron el dueño de la camioneta, su hija con su pareja y su nietito bebé, y sus otros tres hijos, que tienen entre 10 a 15 años, a conocer los nuevos juegos de la plaza, que estaba llena de gente.

Dejó la camioneta Chevrolet S10 que usa para trabajar, ya que es albañil, estacionada sobre Catamarca, un lugar de mucho tránsito todo el día, pero un delincuente que pasaba por el lugar forzó la puerta, se metió y se fue con el vehículo a la vista de todos, apenas unos minutos después de que la familia la haya dejado estacionada en esa cuadra.

Después de 40 minutos en la plaza, al regresar se encontraron con que la camioneta había desaparecido. "Estábamos llegando y uno de mis hermanos que iba adelante nuestro dice: papá, no está la camioneta. Mi papá pensó que era una joda, que le hacía un chiste, pero era verdad, no estaba por ningún lado. Llegar al lugar y no verla, ver otro auto en el mismo lugar, fue horrible, fue una desesperación no saber qué hacer", le contó a 0223 la hija del dueño del vehículo.

"Nos quedamos sorprendidos, no entendíamos nada, fue horrible llegar y no verla, aparte es la herramienta de trabajo de mi papá. Estaba con herramientas.Tenía una amoladora grande y una chica, un taladro grande y otro chico, un martillo eléctrico y también herramientas de mano", comentó la mujer.



"Jamás imaginamos que nos pasaría eso, sentimos una sensación horrible. Llamamos al toque al 911, llegó el patrullero, tomó los datos y salieron a buscar por la zona. Mi papá ya hizo la denuncia", explicó.