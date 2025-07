"¡Decime que no te entró el tiro!": balearon a dos periodistas para robarles el auto

Dos jóvenes periodistas y creadoras de contenido sufrieron un salvaje ataque este martes por parte de dos motochorros. Se salvaron de milagro, porque el disparo no llegó a ingresar al vehículo en el que estaban: "Casi nos matan, gracias a Dios el vidrio del auto hizo que el tiro no entrara", contaron tras el dramático episodio en un posteo en sus redes sociales.

"La vida es un segundo. Volvíamos felices de un evento, hablando con Flor de todo lo lindo que nos está trayendo Amiga Date Cuenta. Estábamos conmovidas, agradecidas… y en un segundo todo cambió", relataron Agustina y Florencia sobre el inicio del episodio, el martes cerca de las 19 en Los Cedros y Los Algarrobos, en el barrio Bosque Alegre, a metros de la avenida Juan B. Justo.



"Estacionamos en la casa de Flor para bajar y sacar mi auto de su garage. Vi pasar una moto. El acompañante nos miró fijo. Le dije a Flor: “nos refichó”. A los metros, un vecino también lo notó. La moto dio la vuelta muy pero muy rápidamente. Flor sacó la llave del auto. Le iba a decir “dejala puesta”. No llegué. Los chorros frenaron la moto en seco al lado del auto. Uno le quiso abrir la puerta a Flor, ella logró trabarla. El tipo la miró con odio y le apuntó. El vidrio estalló", contaron en sus perfiles de Instagram, muy conmovidas .



Las mujeres contaron que en unos pocos segundos la situación se tornó dramática y peligrosa, y el ataque de uno de los delincuentes casi les cuesta la vida: "Gritos. Forcejeo. Le quiso sacar la cartera. Flor se resistió. Todo duró seis segundos. Seis. Yo gritaba “¡Arrancá Florencia, arrancá!”. Me hice un bollito. Pensé que nos mataban".



Los vecinos salieron. Nos ayudaron. El corazón se me salía del pecho. Flor estaba en shock. Y yo solo podía pensar: Estamos vivas. Dios. ¿Y el tiro? En medio de la conmoción y el llanto, la miré y le pregunté a Flor, ¿estás bien? ¡Decime que no te entró el tiro! Pasamos de la felicidad total al terror absoluto. En un segundo. En un maldito segundo", señalaron sobre cómo atravesaron el violento asalto.



"Gracias a quienes se preocuparon, a quienes nos llamaron. Gracias a Dios no pasó nada. Estamos vivas. La vida nos dio una segunda oportunidad", cerraron.