Qué dijo Franco Colapinto luego de las dos sesiones de prácticas libres

Franco Colapinto, junto a su Alpine, tuvo una jornada de entrenamientos libres para el olvido donde terminó 18 y 20, en sendas sesiones. El bonaerense en zona mixta fue directo y contundente acerca del desempeño del auto en Budapest.

"El auto en ritmo de carrera se siente mal, es como que todos los problemas que tenemos en una vuelta se exagera mucho más y se hace mucho más grande", aseguró en declaraciones a ESPN. "Obviamente que es solo viernes, pero bueno, hay que trabajar duro para estar más fuerte mañana porque hoy estamos claramente bastante lejos" aseguró.

El nacido en Pilar se refirió a cómo se siente con los tiempos del viernes, de cara al sábado donde se celebrará no sólo una nueva Práctica Libre, sino que la prueba clasificatoria. "No, no me sentí bien, pero sí que he estado más competitivos. En carrera estábamos competitivos, obviamente que igualmente no es lo ideal acá, hay que clasificar adelante, sino es muy difícil, así que, nada, a trabajar para mañana, intentar volvernos fuertes", aseguró. "Creo que fue un día complicado, estamos muy lejos en general y es un poco difícil entender el porqué por ahora", cerró.