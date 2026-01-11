Como Brasil, pero en Mar del Plata: la playa oculta con agua turquesa que es furor en la Costa Atlántica

El verano moviliza a miles de turistas hacia la costa, pero las multitudes en las playas céntricas suelen arruinar los planes de descanso. Como una alternativa oculta y cercana a Mar del Plata, surge el balneario Acantilados, caracterizado por sus paisajes agrestes y aguas de un llamativo tono azul turquesa. Esta zona se distingue por sus amplias extensiones de arena y la ausencia de edificaciones masivas, ofreciendo una conexión plena con el entorno natural.

Recientemente, este paraje cobró notoriedad en redes sociales gracias al contenido compartido por un reconocido influencer, quien resaltó la claridad del mar y la belleza del lugar. La sorpresa de la temporada reside en la tranquilidad de este sector ubicado apenas al sur del Faro de Punta Mogotes, donde el paisaje se mantiene casi intacto. La transparencia del agua se ha convertido en el principal atractivo para quienes buscan postales diferentes en la costa bonaerense.

El paisaje del destino se mantiene casi intacto.

Cómo es el rincón más solitario de Mar del Plata

A diferencia de los balnearios más tradicionales de la ciudad, en Acantilados no predominan las carpas privadas ni los paradores ruidosos que suelen agotar el espacio público disponible. Los visitantes eligen movilizarse hacia el sur escapando del turismo masivo para disfrutar de actividades recreativas o simplemente descansar sin interrupciones. La geografía del lugar, con sus paredes de tierra que caen al mar, protege la zona y refuerza ese carácter silvestre tan buscado.

Para llegar a este paraíso escondido, los viajeros pueden optar por la Ruta Provincial 11 en un viaje de menos de 35 minutos desde el centro marplatense. También es posible acceder mediante el transporte público desde Plaza Colón, aunque se recomienda previsión debido a las demoras habituales del tránsito en plena temporada. La mejor opción sigue siendo la movilidad propia para poder recorrer las distintas bajadas y encontrar el rincón más solitario de la arena.