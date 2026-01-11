Noche de terror en Mar del Plata: le roban la moto a una chica, le pegan un tiro y está grave

Una mujer de 29 años se encuentra en grave estado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) luego de recibir un tiro cuando le robaron la moto.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada de este domingo en jurisdicción de la comisaría quinta, cuando la víctima fue sorprendido por al menos un delincuente, que en circunstancias que son materia de investigación, le robó la moto y le pegó un tiro.

Según pudo saber 0223, la bala ingresó por uno de sus brazos, pero volvió a ingresar al cuerpo, provocándole una parálisis de la pelvis hacia abajo. “No tiene sensibilidad en ninguna de sus dos piernas”, señalaron las fuentes.

La causa fue calificada como homicidio en grado de tentativa y está a cargo de la fiscal Florencia Salas.