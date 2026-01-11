Otro salvaje robo en San Carlos: ataron y golpearon a una pareja de abuelos a metros de un famoso hotel 5 estrellas

Otra vez el barrio San Carlos se convierte en el foco de la inseguridad, luego que esta madrugada una pareja de adultos mayores fueron golpeados en un robo en el interior de su casa.

Fuentes consultadas por 0223 indicaron que el hecho ocurrió alredor de las 3.30 de la madrugada de este domingo en una casa ubicada sobre la avenida Paso y Urquiza, frente al cementerio de La Loma y a dos cuadras del Hotel Sheraton.

A través de las redes sociales, los vecinos afirmaron que el robo fue contra una pareja de personas mayores que viven hace 40 años en el barrio. “Entraron (aparentemente) por la puerta principal, los ataron, los golpearon. Los vecinos empezaron a difundir a las 3:50 am. Dicen que el hecho sucedió 40 minutos antes. Al parecer, la patrulla luego del llamado al 911, tardó 20 minutos. Y la ambulancia 40 minutos”, señaló una vecina a este medio.

Y mostró el malestar de la gente por un nuevo brutal robo en la zona. “Una impotencia y una indignación. Parece que ni los operativos los para a los chorros”, lamentó la mujer.

El hecho sucede a 7 días del sangriento ataque motochorro a un vecino, que además de sufrir el robo de su moto, fue herido de un balazo y de milagro salvó su vida. El episodio fue repudiado por los vecinos del barrio San Carlos, que denunciaron una “ola de inseguridad” y salieron a la calle, manifestando frente a la comisaría novena.

