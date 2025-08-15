Fue a lo del amigo a tomar algo con dos chicas: le robaron la ropa y dinero
Sucedió este viernes en Victoriano Montes y San Lorenzo. Dos mujeres de 20 y 28 años quedaron aprehendidas.
Lo que comenzó con un encuentro casual en la casa del amigo con otras dos mujeres terminó para un hombre de 31 años con un pedido de ayuda a la policía al descubrir que le habían robado la ropa y dinero.
Fue personal del Comando de Patrullas el que entrevistó a un sujeto en Victoriano Montes y San Lorenzo que denunció el robo de sus pertenencias por parte de dos mujeres con las que había estado reunido en la casa de un amigo.
Los oficiales interceptaron a las mujeres de 20 y 28 que tenían los elementos robados aún en su poder y las trasladaron a la comisaría cuarta.
Al identificarlas confirmaron que la más joven tenía un pedido de captura solicitado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2.
Ambas fueron notificadas de la formación de una causa por robo y alojadas en la Unidad Penal N°50 de Batán hasta que presten declaración en Tribunales ante la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez.
