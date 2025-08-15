Fue a lo del amigo a tomar algo con dos chicas: le robaron la ropa y dinero

Lo que comenzó con un encuentro casual en la casa del amigo con otras dos mujeres terminó para un hombre de 31 años con un pedido de ayuda a la policía al descubrir que le habían robado la ropa y dinero.

Fue personal del Comando de Patrullas el que entrevistó a un sujeto en Victoriano Montes y San Lorenzo que denunció el robo de sus pertenencias por parte de dos mujeres con las que había estado reunido en la casa de un amigo.

Los oficiales interceptaron a las mujeres de 20 y 28 que tenían los elementos robados aún en su poder y las trasladaron a la comisaría cuarta.

Al identificarlas confirmaron que la más joven tenía un pedido de captura solicitado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2.

Ambas fueron notificadas de la formación de una causa por robo y alojadas en la Unidad Penal N°50 de Batán hasta que presten declaración en Tribunales ante la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez.