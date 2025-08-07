Amenazó a su pareja y la detuvieron junto a su mamá que la fue a buscar a la comisaría

La segunda imputada desconocía la relación existente entre su hija y el hombre.

Una joven de 18 años que fue hasta el local de un hombre de 36 años con quién mantendría una relación, lo amenazó y rompió un blindex fue aprehendida por personal policial tras un llamado al 911. Minutos después también aprehendieron a su madre que provocó disturbios en la comisaría tercera.

Todo sucedió cerca de las cuatro de la tarde cuando la imputada por amenazas y daño increpó a la víctima en un local ubicado en 12 de Octubre al 3800. Allí rompió el vidrio de entrada y fue reducida por personal del Comando de Patrullas.

Cuando se realizaban las actuaciones de rigor en la dependencia se registró el arribo de una mujer de 43 años, madre de la joven, que confrontó con los oficiales e intentó golpearlos. También fue reducida y se le formó una causa por atentado y resistencia a la autoridad.

Desde la Jefatura Departamental informaron que la segunda imputada desconocía la relación existente entre su hija y el hombre agredido cuando se acercó a la comisaría.

Ambas fueron correctamente identificadas, recuperaron la libertad y en las próximas horas deberán declarar ante el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo.