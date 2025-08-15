Quiso robar una camioneta en pleno centro y Montenegro lo escrachó en un video

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, difundió este viernes un video en su cuenta de X en el que se ve a un delincuente mientras intenta robar una camioneta Volkswagen Amarok en pleno centro de Mar del Plata.

Según relató el jefe comunal, el hecho fue detectado por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y terminó con la detención del acusado, que quedó imputado por intento de robo. El video muestra el momento en que el sospechoso manipulaba el vehículo con un elemento metálico.

"Un trapito quiso llevarse una Amarok con un fierro en pleno centro. El Centro de Operaciones y Monitoreo lo detectó. Quedó detenido e imputado por intento de robo. Las camionetas se usan para trabajar y son fruto del esfuerzo del vecino. Siempre del lado del que hace las cosas bien", escribió Montenegro junto a las imágenes.

El hecho se enmarca en la política municipal de controles y acciones contra cuidacoches y limpiavidrios, que el intendente impulsa desde el inicio de su gestión y que en los últimos meses derivó en múltiples detenciones e infracciones.