Solo con socios, Aldosivi busca su primer triunfo en el Clausura

En un contexto raro, sin gente en la popular sur, únicamente con la presencia de socios, Aldosivi tiene que hacer hincapié en la parte futbolística e intentar sumar su primer triunfo en el Torneo Clausura cuando reciba a las 15.30 a Belgrano de Córdoba, por la quinta fecha de la Zona A.

El conjunto del Puerto empieza a cumplir la sanción de tres partidos sin utilización de las populares y con presencia sólo de socios por los incidentes entre la barra en el partido ante Newell´s. Entonces, los que vayan tendrán que multiplicarse para brindar su apoyo a un equipo que necesita ese aliento para comenzar a ganar y poder salir de la zona del descenso.

Hasta el momento, los de Mariano Charlier no consiguieron triunfos y empataron sin goles los dos partidos en el Minella. Con las derrotas cada vez que le tocó salir de Mar del Plata, se hace más imperioso quedarse con los tres puntos. Además, de los cuatro encuentros, en tres no logró convertir, lo que es una cuenta pendiente. Quizá por eso, por primera vez, está dentro de los convocados el colombiano Alejandro Villareal, el último refuerzo que llegó a préstamo de Santos.

Enfrente habrá un Belgrano que tuvo un buen arranque de Clausura, no perdió de visitante y mostró su gran momento en Copa Argentina donde eliminó a Independiente por 2 a 0. Ya sin Mariano Troilo, el central que se convirtió en la venta más cara de la historia del club al irse a Parma de Italia por 8 millones de euros, la principal carta de presentación es Lucas Zelarrayán, uno de los mejores jugadores del certamen.

