Juan Manuel Cheppi: "Milei y Sturzenegger se quieren llevar puesto al fútbol argentino y al trabajo social de los clubes"

El vicepresidente segundo de Aldosivi y concejal de Mar del Plata expresó su respaldo al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui” Tapia.

En diálogo con Sin Códigos por Radio Impacto Córdoba, el vicepresidente segundo de Aldosivi y concejal de Mar del Plata, Juan Manuel Cheppi, expresó su respaldo al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui” Tapia, y advirtió sobre el difícil momento que atraviesan los clubes de primera división a raíz de medidas del gobierno nacional.

El contexto no es menor: Aldosivi recibirá a Belgrano este viernes en Mar del Plata, pero por las obras en el Estadio José María Minella -enmarcadas en el proceso de privatización impulsado por el intendente Guillermo Montenegro- no podrán asistir periodistas e hinchas cordobeses. “Lamentablemente no podemos recibir a los medios cordobeses ni a sus hinchas, es algo ajeno a nuestro club. Les pedimos disculpas”, señaló.

Cheppi advirtió que el reciente decreto firmado por Javier Milei “es un arrebato a la economía de los clubes en un contexto muy desfavorable” y precisó que “todos los clubes recibimos un 11,6% menos de ingresos por derechos de televisión, además de los impuestos que se retienen en transferencias de jugadores”.

"Milei y Sturzenegger van contra todos, no contra un dirigente, se quieren llevar puesto al fútbol argentino y al trabajo social que hacen los clubes", enfatizó.

En ese sentido, destacó que “los clubes somos entidades sociales, que en todos los barrios tenemos presencia y contención. En el Mes del Niño organizamos actividades con comedores y chicos de distintos barrios, y eso también está en riesgo con estas políticas”.