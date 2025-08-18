Scaloni dio la prelista para la última ventana de Eliminatorias: cuáles son las sorpresas

Es la última lista previa a las Eliminatorias Sudamericanas, clasificatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, para donde Argentina tiene el lugar asegurado. Pero será el último partido oficial en nuestro país para varios de los campeones del mundo, sobre todo Lionel Messi, lo que le da un mayor valor al choque ante Venezuela del 4 de septiembre.

Justamente el capitán, después de una leve lesión en Inter Miami, aparece como una fija, en un conjunto nacional que no contará con un habitual titular como Enzo Fernández, que fue expulsado frente a Colombia y sufrió una suspensión de dos fechas.

Dentro de las sorpresas, el nombre que aparece es el de José López, el centrodelantero surgido en Lanús que tiene un gran presente en Palmeiras de Brasil. El otro que no había tenido muchas chances y vuelve a estar en el radar es Alan Varela, el mediocampista central exBoca, que juega en Porto de Portugal. Además, regresa Marcos Acuña, que no había tenido lugar en las últimas convocatorias y recuperó su mejor nivel en River.

Después del choque en el Monumental frente a Venezuela, el 9 de septiembre la Scaloneta cerrará las Eliminatorias contra Ecuador en Guayaquil.

