Llega a Burgwagen otra jornada de Test Drive con el nuevo TERA como protagonista

Este sábado 30 de septiembre a las 9 de la mañana, en la sucursal de Burgwagen ubicada en avenida Juan B. Justo y Las Heras, tendrás la oportunidad de probar en primera persona varios modelos (Amarok, Polo, Taos y TCross), con una presencia especial.

Es que además de subirte a cualquiera de esos modelos la atracción del día será el nuevo VW TERA. Este flamante modelo se acaba de lanzar a la venta en todo el país, con un diseño innovador, tecnología de última generación y con la más alta calificación del Programa de Seguridad Latinoamericano.

El encuentro será una oportunidad perfecta para acceder a beneficios exclusivos que facilitará a los clientes la posibilidad de financiar el nuevo Tera con una promoción especial retirándolo con el 30% o tu usado, una entrega pactada en la cuota 4 y cuotas desde $305.000.

Durante toda la mañana el personal de Burgwagen estará abocado a asesorar y satisfacer las necesidades y consultas de los clientes que se acercan con sus familias a participar del evento.

Quienes estén interesados en conocerlo deben inscribirse a través del Instagram oficial @burgwagen.