¿Vuelve la lluvia? Cómo estará el tiempo este viernes en Mar del Plata, según el SMN
Podrían presentarse precipitaciones durante la madrugada y en la noche. En la jornada, las condiciones serán óptimas para ir a la playa.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Según el pronóstico del tiempo del Servicio Metereológico Nacional (SMN) el próximo viernes en Mar del Plata volverán a registrarse chaparrones. Durante la madrugada se esperan lluvias con una probabilidad cercana al 40%.
Para la mañana, el tiempo mejorará y no se registrarán probabilidades de chaparrones hasta entrada la noche. Al mediodía la jornada registrará su temperatura máxima, que podría alcanzar los 22°C. La mínima, será de 11°C y se presentará en ese registro solo durante la madrugada.
Para la tarde el cielo se tornará más nublado que en la mañana y podrían presentarse vientos del sector sur, con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.
La temperatura bajará drásticamente hacia la noche, alcanzando los 16°C. Podrían presentarse lluvias ya que las probabilidades se encuentran entre el 10 y el 40%.
En líneas generales, después del mediodía podría ser un buen día de playa, aunque el cielo permanecerá parcialmente nublado, pero no se registrarán probabilidades de lluvia.
