¿Vuelve la lluvia? Cómo estará el tiempo este viernes en Mar del Plata, según el SMN

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Metereológico Nacional (SMN) el próximo viernes en Mar del Plata volverán a registrarse chaparrones. Durante la madrugada se esperan lluvias con una probabilidad cercana al 40%.

Para la mañana, el tiempo mejorará y no se registrarán probabilidades de chaparrones hasta entrada la noche. Al mediodía la jornada registrará su temperatura máxima, que podría alcanzar los 22°C. La mínima, será de 11°C y se presentará en ese registro solo durante la madrugada.

Para la tarde el cielo se tornará más nublado que en la mañana y podrían presentarse vientos del sector sur, con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

La temperatura bajará drásticamente hacia la noche, alcanzando los 16°C. Podrían presentarse lluvias ya que las probabilidades se encuentran entre el 10 y el 40%.

En líneas generales, después del mediodía podría ser un buen día de playa, aunque el cielo permanecerá parcialmente nublado, pero no se registrarán probabilidades de lluvia.