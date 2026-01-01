Desarticulan en la zona Norte una pool party con más de 400 personas

La fiesta clandestina se desarrolló en una vivienda en Sánchez Labrador y Los Manzanos.

En la jornada del miércoles y tras un amplio operativo policial y municipal, desarticularon en la zona norte de Mar del Plata una fiesta clandestina donde participaban más de 400 personas. El lugar se desalojó sin que se registren incidentes.

El operativo se desarrolló alrededor de las 10 en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Sánchez Labrador y Los Manzanos. El personal de seguridad que acudió encontró unos 40 vehículos estacionados en las inmediaciones, música a muy alto volumen y una gran cantidad de jóvenes ingresando al lugar.

Ante tal situación, se puso en marcha un operativo conjunto con efectivos de la Comisaría N°15, el Cuerpo de Caballería, Inspección General y la Patrulla Municipal. Una vez en el predio, las autoridades constataron la presencia de aproximadamente 400 personas.

Desarticularon una pool party en Mar del Plata

La fiesta fue desactivada sin disturbios e Inspección General labró las actas correspondientes por infracción a diversas ordenanzas municipales y a la Ley Provincial 13.178. También se procedió al secuestro de equipos de sonido como parlantes y amplificadores.

Durante el operativo también se produjo el hallazgo de una cartera descartada que contenía varias bolsas ziploc con pastillas de drogas sintéticas y una sustancia en polvo de color rosa, conocida como TUSI. El hecho fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Estupefacientes, que ordenó las actuaciones de rigor.

El material incautado quedó a disposición del personal de Drogas Ilícitas, que realizará los test correspondientes para determinar la composición de las sustancias.

El operativo volvió a poner en la mira a las fiestas clandestinas en la ciudad, especialmente durante la temporada, por los riesgos que implican para la seguridad y para la salud de los asistentes.