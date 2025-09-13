Burgwagen presentó el nuevo VW Tera en un Sunset exclusivo frente al mar

Se llevó a cabo la presentación oficial del Volkswagen Tera con un mega sunset.

El VW Tera arribó a Mar del Plata de la mano de Burgwagen como un vehículo seguro, tecnológico, joven y vanguardista, que combina un diseño innovador, diferentes motorizaciones y múltiples variantes de equipamiento, pensado para adaptarse a cada estilo de vida.

En este marco, Burgwagen brindó una experiencia única: un sunset exclusivo con dos unidades exhibidas, donde periodistas e influencers pudieron acercarse de manera directa al vehículo, descubrir sus ventajas competitivas y experimentar en primera persona la calidad y el valor que distinguen a Volkswagen. Además, disfrutaron de una intervención artística y mucha música.

Más que una presentación, este roadshow buscó generar una experiencia integral que trascienda la exhibición tradicional. Con esta iniciativa, Burgwagen reafirma su compromiso de crear momentos únicos de cercanía con su comunidad y de seguir construyendo relaciones sólidas en torno a la innovación y la confianza.

"Es un lanzamiento muy importante, el VW Tera viene a marcar un nuevo icono de la marca con prestaciones de primer nivel” expresó Magali Romero, Gerente de Marketing Burgwagen.

Con presencia en Mar del Plata, Pinamar y Tres Arroyos, Burgwagen marca tendencia en calidad de servicio y atención al cliente, con propuestas innovadoras en todas sus comunicaciones.

Seguí las novedades en @burgwagen.