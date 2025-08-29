La ambiciosa propuesta de Kimberley para festejar los 50 años de su natatorio: de qué se trata

Kimberley empezó a transitar la previa de lo que serán los festejos por el medio siglo de su pileta cubierta el próximo 6 de diciembre. Para eso, una de las acciones coordinadas a través de sus canales de comunicación es la convocatoria a todas aquellas personas que han transitado por el natatorio en este tiempo y que tendrán la posibilidad de enviar su foto vinculada a esta parte de la historia del club.

El "dragón" continúa dando pasos en su vasta historia en la ciudad que comenzó en 1921 pero, que entremedio, aportó grandes hitos sociales y deportivos. Uno de ellos, sin dudas, fue la ampliación de la sede social en 1975 y construcción del natatorio techado, siendo así uno de los primeros en ver la luz en Mar del Plata.

Por eso, este 28 de agosto desde la Comisión Directiva presidida por Luciano Mignini, se comienzan a transitar los 100 días previos a esta fecha emblemática. Dentro de las distintas actividades programadas, una de las que ocupa el eje central es el llamado a todas la comunidad que de una u otra forma, aportaron desde su participación a la construcción de esta línea de tiempo.

Así, todas aquellas personas que deseen ser parte de este compilado de imágenes podrán hacerlo accediendo al siguiente formulario donde podrán completar sus datos y adjuntar imágenes con una pequeña descripción. A su vez, durante esta cuenta regresiva, se irá publicando distinto material histórico a través de las redes sociales del club.

Más allá de las actividades federadas y de competencia, el natatorio actualmente cuenta con disciplinas como Hidrogym, Matronatación, Pileta Libre, Entrenamiento para Adultos, Aquapilates, Terapéutica y Pileta Escuela.

Desde 2019, la Comisión Directiva vigente ha llevado adelante ambiciosas tareas de mantenimiento, ampliación y remodelación de los espacios del club, entre los cuales todo el sector de la pileta se ha visto beneficiado, dándole nuevos y mejores recursos a sus usuarios. Por eso, el objetivo de estas acciones - que en un futuro próximo se extenderá hacia otras disciplinas- es hacer partícipe a las y los socios del club que fueron y son parte de la historia de Kimberley así como también a sus familias.

Link completo al formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclkWrxhKXzan_e8xIGrSgncZogYd2kOhs0ChrCBvr6gNu2tQ/viewform?usp=header

