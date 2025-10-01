Nadadora marplatense se destacó en el Sudamericano Juvenil en Brasil

La nadadora de Kimberley, Catalina Acacio, tuvo una destacada participación en el Sudamericano Juvenil de natación que se disputó en Río de Janeiro, Brasil, donde sumó tres medallas y un cuarto lugar en las competencias que la tuvieron en el agua. Además, gracias a su aporte, Argentina salió campeona en la rama femenina con 483 puntos.

En el comienzo de la actividad para la deportista marplatense, se subió al podio en la prueba de 100 metros pecho. Luego, quedó a un paso en los 50 de la misma especialidad, repitió el tercer puesto en 200 metros y se colgó la presea plateada en los 4x100 combinados.

Así, Acacio, que viene de participar en los Juegos Panamericanos Juniors en Paraguay, sigue sumando experiencia de cara al cierre del 2025 en el que tendrá el selectivo para el Mundial de Pileta Corta y los certámenes provincial y nacional de mayores con el equipo de federados de Kimberley.

