Alvarado le facilitó todo a Patronato: perdió con un penal evitable

Lo bueno que hizo, jugarle de igual a igual a un equipo que tiene otras aspiraciones, se desvanece con una derrota que le impide sumar para el objetivo. Alvarado tenía el partido controlado, lo había emparejado y un agarrón de Irazoque en un córner, le facilitó la tarea a Patronato que canjeó por gol y quedó con el triunfo por 1 a 0, por la 25ta fecha de la Zona A de la Primera Nacional.​

Lo más positivo que tiene Alvarado es que su línea está definida. Es un equipo al que es difícil llegarle y que encontró una solidez que parecía perdida. Otra vez se queda con las manos vacías por un penal, en este caso infantil y con aviso. Porque después de 10 minutos en los que Patronato tomó el protagonismo, el "torito" lo emparejó, se le animó y ya no pasó sobresaltos cerca de Gómez Riga. Hasta que a los 25', Viñas frenó un córner para avisarle a Irazoque que si seguía agarrando le iba a cobrar penal. Y cuando el envío vino, el central/lateral siguió en la suya, lo sostuvo a Bellatti al lado del árbitro que no dudó un segundo y sancionó la pena máxima. Federico Castro ejecutó con perfección, porque el arquero adivinó el palo pero fue tan esquinado que dio en la base del caño derecho y fue a parar al fondo del arco. En esa primera etapa, la más clara fue una volea de zurda de Silva, tras un centro desde la izquierda, que Sosa descolgó del ángulo haciéndola más fácil de lo que parecía.

En el complemento, el "torito" se adelantó y si bien le costó llegar con peligro, puso en apuros al local que no podía agarrar la pelota y se dedicaba a cuidar la ventaja. Susvielles lo tuvo con un cabezazo limpio y se fue apenas al lado del caño derecho. Vázquez acumuló delanteros pero no tuvo profundidad, mientras que Patronato parecía que podía lastimar con espacios. Pero no pasó ni una ni la otra, Gómez cerró el partido y Alvarado no lo supo destrabar, para volverse con las manos vacías y la bronca de haber sido responsable de que así fuera.

Síntesis

Patronato (1): Alan Sosa; Gabriel Díaz, Santiago Bellatti y Fernando Moreyra; Maximiliano Rueda, Marcos Enrique y Emanuel Moreno; Valentín Pereyra, Juan Barinaga y Julián Marcioni; Federico Castro. DT: Gabriel Gómez.

Cambios: ST 16' Augusto Picco por Pereyra, 24' Julián Navas por Enrique y 45' Ian Escobar y Joaquín Barolín por Marcioni y Moreno.

Alvarado (0): Emmanuel Gómez Riga; Facundo Ardiles, Kevin Silva, Brian Blasi y Agustín Irazoque; Agustín Bolívar, Matías Mansilla y Juan Pablo Gobetto; Enzo Martínez; Marco Miori y Joaquín Susvielles. DT: Marcelo Vázquez.

Cambios: ST 16' Tomás Bolzicco por Bolívar, 23' Cristian Gorgerino y Marco Borgnino por Irazoque y Martínez, y 38' Thomas Amilivia y Ariel Castellano por Miori y Ardiles.

Goles: PT 25' Castro, de penal (P).

Árbitro: Nahuel Viñas.

Estadio: “Presbítero Bartolomé Grella”.