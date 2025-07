Alvarado se dio un gustazo ante Ferro

Alvarado consiguió un triunfo que puede ser bisagra. El "Torito" tuvo una tarde como hace mucho tiempo no tenía y goleó 3 a 0 a Ferro para poner más vivo que nunca la lucha para salir del descenso.

El primer tiempo fue de lo mejor de Alvarado en la temporada. Y no es que haya brillado o haya sido un aluvión de situaciones, pero fue criterioso, no pasó sobresaltos en defensa, pudo encontrar en Joaquín Susvielles un faro que pivoteó, jugó e hizo jugar a sus compañeros, con Matías Mansilla como el mejor en la mitad de la cancha para recuperar y distribuir.

​​​​​​​

De entrada, el "torito" presionó y obligó al error en el fondo visitante. A los 15', abrió el marcador. Recibió Susvielles de espaldas, ancho de taco a Miori que perdió con Monetti pero en el rebote "Coki" apareció para empujar. Merecido. Con la ventaja, creció todavía más en el juego y fue el único que estuvo cerca de volver a marcar, con una diagonal de Susvielles que dejó atrás a Monetti y definió sin ángulo a la parte externa de la red y una pelota que bajó de cabeza el "9" y sacaron casi sobre la línea cuando llegaba Bolívar. De Ferro, apenas un remate de Alonso que se fue muy lejos.

En el complemento, Rondina sumó un delantero y Alvarado ya no jugó tanto y le empezó a pesar las ganas de que pase el tiempo. Si bien no sufría, tampoco podía tener la pelota. Sin poder entrar, la visita se animó de afuera y Quiroga lo obligó a trabajar por primera vez a Gómez Riga que sacó con esfuerzo al rincón. La sensación era de que no hacía pie el "torito" y Vázquez metió la mano. En esa, vino un tiro de esquina de Ferro que, en segunda pelota, se fue besando el caño derecho de un arquero que nada podía hacer .

​​​​​​​​

Rondina sumó gente en ofensiva y se venía. Acita le cobró 8 segundos Gómez Riga y, en un rebote de esa jugada, casi llega el empate pero respondió el arquero. Faltaba mucho y era todo sufrimiento, porque Ferro se venía y Alvarado no lograba manejar algunos segundos la pelota. Marco Miori tuo la definición del partido en su zurda, la hizo bien, encaró mano a mano a Rivero y sacó el latigazo bajo que se perdió apenas afuera. Pero cuando la sacaba como podía de su área, Ortale probó de afuera, Gobetto cargó el rebote de Monetti y Bolzicco llegó para empujarla y desatar el festejo. Enseguida, el otro 9, Thomas Amilivia anotó el tercero y la fiesta fue completa.

Síntesis

Alvarado (3): Emmanuel Gómez Riga; Facundo Ardiles, Kevin Silva, Brian Blasi y Agustín Irazoque; Matías Mansilla y Agustín Bolívar; Marco Miori, Enzo Martínez y Juan Pablo Gobetto; Joaquín Susvielles. DT: Marcelo Vázquez.

Cambios: ST 21' Mateo Ortale y Thomas Amilivia por Mansilla y Susvielles, 26' Cristian Gorgerino por Martínez, y 40' Marco Borgnino y Tomás Bolzicco por Bolívar y Miori.

Ferro Carril Oeste (0): Fernando Monetti; Martín Vallejos, Facundo Rivero, Alan Lorenzo y Rodrigo Ayala; Gerónimo Tomasetti y Pablo Palacio, Martín Campos, Sergio Quiroga y Agustín Alonso; Mateo Benegas. DT: Sergio Rondina.

Cambios: ST 0' Franco García por Alonso, 23' Franco Meritello, Lautaro Parisi y Diego Diellos por Tomasetti, Quiroga y Benegas.

Goles: PT 15' Susvielles (A), 44' Bolzicco (A) y 47' Amilivia (A).

Árbitro: Franco Acita.

Estadio: "José María Minella".