Es uno de los peores DT de la historia de Boca, perdió un título increíble, "chocó" un equipo que jugaba de memoria y quiere volver: "Lo dirijo de taquito"

El exentrenador de Boca, Ricardo Lavolpe, aseguró que a este equipo del "Xeneize" lo dirige “de taquito”. El extécnico de la Selección de México tuvo su oportunidad con un equipo que se manejaba "con un control remoto" y sufrió una de las peores decepciones del conjunto de la Ribera en el siglo XXI.

Sin lugar a duda, la final perdida del Torneo Apertura 2006 ante Estudiantes de La Plata es una espina que le quedó de aquel plantel de Boca que, al semestre siguiente, se consagró campeón de la Copa Libertadores de la mano del hoy entrenador del ´Xeneize´, Miguel Ángel Russo. En ese campeonato, Boca fue líder del certamen durante las primeras ocho fechas bajo la conducción técnica de Alfio Basile hasta que este se fue a dirigir a la Selección argentina y ahí Ricardo Lavolpe, de último paso en el equipo nacional de México, tomó las riendas del conjunto ´Xeneize´.

Desde ahí, Estudiantes empezó a recortar distancias con Boca que terminó cediendo el primer lugar en la última fecha que decantó en el desempate. Por ello, La Volpe quedó marcado como una persona no muy querida en Boca y sobre este presente del equipo, declaró: “Si me llama Román, a este Boca lo manejo de taquito”. “¿Cómo me voy a negar a uno de los equipos más grandes que hay en Argentina?” agregó Lavolpe que, antes de asumir Boca en 2006, había asegurado que "a este equipo se lo dirige desde un helicóptero".

Sobre cómo sería su vínculo con el presidente Juan Román Riquelme, el reconocido entrenador: “Creo que puedo cambiar opiniones tomando un café con él. Boca tiene jugadores pero hoy no hay espacio si no hay una disciplina táctica”.