Una gloria de Boca disparó contra Riquelme: "Hay que limpiar la porquería de alrededor"

El "Ruso" Ribolzi tiene historia en Boca y no tuvo piedad para criticar la gestión actual.

El exmediocampista de Boca, Jorge Ribolzi, apuntó fuertemente contra Juan Román Riquelme, presidente del club, al asegurar que “es mucho más importante limpiar toda la porquería de alrededor que lo futbolístico”.

En diálogo con TyC Sports, el multicampeón con el cuadro xeneize no se guardó nada y criticó tanto a la Comisión Directiva como al plantel por el duro presente y el clima tenso que se vive en Brandsen 805. “Lo primero que tienen que hacer es autocrítica. Si no cambia Román, de ahí para abajo no cambia nadie”, comenzó el “Ruso”. Y continuó: "Él tiene que estar en su oficina. Tiene que dejarle el predio al técnico y los jugadores. Cada uno tiene que entender el lugar que ocupa”.

Por otro lado, el exentrenador de 72 años se refirió a la posible disolución del Consejo de Fútbol y aseguró que no sería parte del mismo. “La política está muy metida en el club. “Nunca vi al hincha tan dividido. Si hablas mal sos anti y si hablas bien sos termo”, afirmó. Más adelante, el campeón de la Intercontinental 1977 con el cuadro azul y oro volvió a apuntar contra el mandatario de la institución de la Ribera por una supuesta conversación que mantuvo con los jugadores en el vestuario. “Cuando escuché que Román les dijo que tenían que salir campeones por Cavani y Paredes, me pareció una locura. Tienen que salir campeones por la camiseta”, expresó con indignación.

Luego de expresar su descontento con la actual dirigencia, Ribolzi no le quitó responsabilidad al plantel por los recientes resultados adversos (cayó 1-0 ante Huracán, quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Atlético Tucumán y se encuentra en la decimotercera posición, de quince posibles, de la Zona A del Torneo Clausura). “No sé si los jugadores entienden que lo más importante es Boca. Hace mucho tiempo que no veo ningún líder en este equipo”, soltó. En la misma línea, se refirió a los conflictos extra futbolísticos en torno a Carlos Palacios, mediocampista chileno del Xeneize. “Si vas al boliche, te filmas y salís en redes, entonces sos muy boludo”, disparó.

Por último, el exvolante creativo no dudó en mostrar su cariño por el actual director técnico de la institución de La Ribera, Miguel Ángel Russo. “Llegó a un club muy enquilombado y eso no se puede negar. Mi deseo es que se corrija todo y que Boca vuelva a ser Boca”, concluyó.