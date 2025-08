Pampita rompió el silencio tras su inesperada separación de Martín Pepa: "Si no funciona..."

A casi un mes de ponerle punto final a su noviazgo con Martín Pepa, Pampita habló por primera vez a fondo de la sorpresiva ruptura y aseguró que el principal motivo del quiebre no tuvo que ver con la distancia física: aquella había sido la primera hipótesis en las revistas del corazón, sobre todo porque el polista vive en el exterior y Carolina Ardohaín cumple con compromisos laborales en la Argentina.

Durante los ocho meses que duró el romance, ambos debían viajar de manera constante para poder verse, pero la modelo era la que más dificultades tenía por sus trabajos en la televisión. En el marco de una entrevista con el programa "Infama" (América), la conductora aseguró que la relación no prosperó pese a que ambos dieron su máximo esfuerzo: “Yo me voy la oportunidad de conocer gente. Si funciona, funciona, y si no funciona está todo bien”,

La presentadora, que acaba de retornar después de unas breves vacaciones por Ibiza, donde se tomó varias fotos que fueron furor en las redes sociales, remarcó que el vínculo no fue lo suficientemente profundo: "No creo que haya sido por la distancia. En realidad, las cosas prosperan siempre que haya amor suficiente para que prosperen". De todas formas, afirmó que sigue en contacto con el deportista: "La mejor con Martín, fue una muy buena persona y me hizo mucho bien".

Al mismo tiempo, la jurada de "Los Ocho Escalones" remarcó que está disfrutando de su soltería y que recibe mensajes "interesantes" con propuestas para salir a través de Instagram. Por otra parte, Pampita debió aclarar que la presencia de Benjamín Vicuña durante el festejo de cumpleaños de su hija Anita no fue por una reconciliación: "Estaba él con su novia, y todos nuestros hijos, como todos los años".