“La Noche de la Pizza y la Empanada 2025” ya tiene fecha: cuándo es

La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas confirmó que en septiembre que viene se realizará en todo el país La Noche de la Pizza y la Empanada y, por supuesto, habrá locales adheridos de Mar del Plata y la zona.

Aunque aún no hay mayores precisiones sobre las promociones y los locales adheridos en cada localidad, desde la organización confirmaron que el evento que reúne a las mejores pizzerías y casas de empanadas del país se realizará el martes 16.

En la edición del año pasado, cuando la promoción consistió en un 50% de descuento en pizzas clásicas y tres empanadas al precio de dos, el evento contó con la participación de 1.500 cadenas y las ventas se triplicaron. Próximamente se conocerán los locales adheridos.

"Es el evento gastronómico más importantes del año porque la Pizza y Empanada tienen un lugar muy especial en el corazón de todos los argentinos. Queremos que este día todos puedan disfrutarlas", afirmaron.