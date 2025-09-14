Todo lo que hay que saber de La Noche de la Pizza y la Empanada: locales participantes y promociones para este martes

Cada vez falta menos para La Noche de la Pizza y la Empanada. Organizado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce), la 42° edición se realizará este martes 16 de septiembre y tendrá locales adheridos en todo el país, inclusive en Mar del Plata.

Tal como se informó, este martes cientos de locales adheridos abrirán sus puertas con promociones especiales de hasta el 50% de descuento en pizzas, 3x2 en empanadas, beneficios especiales en salón y una modalidad especial de delivery.

El año pasado, en Mar del Plata había 30 locales adheridos pero en la edición 2025 ya hay casi 40 participantes, lo que da cuenta de la consolidación del evento en la gastronomía local.

En esta edición habrá 3x2 en empanadas y pizzas al 50%. Foto: 0223.

Desde la organización, remarcaron que la convocatoria está abierta a través del siguiente link a todos los comercios del rubro, sin necesidad de ser socios de la APYCE. La inscripción es gratuita y busca garantizar la participación de la mayor cantidad posible de pizzerías y casas de empanadas, para ampliar la festividad gastronómica a todo el país.

En la edición del año pasado, cuando la promoción consistió en un 50% de descuento en pizzas clásicas y tres empanadas al precio de dos, el evento contó con la participación de 1.500 cadenas y las ventas se triplicaron.

Los 40 locales adheridos en Mar del Plata

Hell's Pizza - Castelli 1398

- Castelli 1398 Rabona Castelli - Castelli 1474

- Castelli 1474 La esquina de Güemes - Martín Miguel de Güemes

- Martín Miguel de Güemes Parliamo - Gral. Roca 1272

- Gral. Roca 1272 Che Picadas - Olavarría 3325

- Olavarría 3325 Valentino Pizza MDP - Rawson 1774

- Rawson 1774 La Maga - Martín Miguel de Güemes 2221

- Martín Miguel de Güemes 2221 Gino's - Tucumán 2671

- Tucumán 2671 Timoteo - Alberti 2266

- Alberti 2266 Tomasso MDQ Centro - Entre Ríos 1942

- Entre Ríos 1942 La Musa - Santiago del Estero 3475

- Santiago del Estero 3475 Del Virrey - Alberti 2674

- Alberti 2674 Rabona - Córdoba 3502

- Córdoba 3502 Big Pizza MDP - Av. Juan B. Justo 1791

- Av. Juan B. Justo 1791 Los Gallegos - Rivadavia 3050 local 119

- Rivadavia 3050 local 119 La Roca MDQ - San Martín 3209

- San Martín 3209 Poppy nueva era fast food - 20 de Septiembre 2501

- 20 de Septiembre 2501 Poppy nueva era fast food - Gascón 3602

- Gascón 3602 Kentucky - Maipú 3111

- Maipú 3111 La Musa Peña - Rodríguez Peña 3990

- Rodríguez Peña 3990 La Musa - Catamarca 825

- Catamarca 825 La Musa Puerto - 12 de Octubre 3139

Empanadas Mayoristas - Av. Pedro Luro 4264

- Av. Pedro Luro 4264 Olivia - Av. Jacinto Peralta Ramos 1073

- Av. Jacinto Peralta Ramos 1073 Ocho88ahumados - San Juan 1099

- San Juan 1099 Via Sara - Dorrego & Necochea

- Dorrego & Necochea Empanadas Casilistas - Brandsen 3802

- Brandsen 3802 P&P Pizza y Planch a - San Juan 433

a - San Juan 433 Doña Rosita - Av. Juan Héctor Jara 1372

- Av. Juan Héctor Jara 1372 Sur - Av. Edison 2247

- Av. Edison 2247 Las Palmeras - Av. Fortunato de la Plaza 2910

- Av. Fortunato de la Plaza 2910 Stooges - Almte. Brown 5778

- Almte. Brown 5778 La Musa Edison - Av. Edison 2645

- Av. Edison 2645 La Musa - Av. Constitución 4181

- Av. Constitución 4181 Rabona Constitución - Av. Constitución 4293

- Av. Constitución 4293 Parliamo Constitución - Av. Constitución 4756

- Av. Constitución 4756 Timoteo - Av. Constitución 5371

- Av. Constitución 5371 Alcira - Avenida Mario Bravo & Vergara

- Avenida Mario Bravo & Vergara El Loco Fast Food - Av. Arturo Alió 1932

Los fanáticos de la pizza y la empanada pueden consultar el mapa interactivo con cada uno de los locales gastronómicos participantes en el siguiente link.