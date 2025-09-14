Todo lo que hay que saber de La Noche de la Pizza y la Empanada: locales participantes y promociones para este martes
La Noche de la Pizza y la Empanda se realizará este martes 16 de septiembre. Habrá 50% de descuento en pizzas clásicas y 3x2 en empanadas.
Cada vez falta menos para La Noche de la Pizza y la Empanada. Organizado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce), la 42° edición se realizará este martes 16 de septiembre y tendrá locales adheridos en todo el país, inclusive en Mar del Plata.
Tal como se informó, este martes cientos de locales adheridos abrirán sus puertas con promociones especiales de hasta el 50% de descuento en pizzas, 3x2 en empanadas, beneficios especiales en salón y una modalidad especial de delivery.
El año pasado, en Mar del Plata había 30 locales adheridos pero en la edición 2025 ya hay casi 40 participantes, lo que da cuenta de la consolidación del evento en la gastronomía local.
Desde la organización, remarcaron que la convocatoria está abierta a través del siguiente link a todos los comercios del rubro, sin necesidad de ser socios de la APYCE. La inscripción es gratuita y busca garantizar la participación de la mayor cantidad posible de pizzerías y casas de empanadas, para ampliar la festividad gastronómica a todo el país.
En la edición del año pasado, cuando la promoción consistió en un 50% de descuento en pizzas clásicas y tres empanadas al precio de dos, el evento contó con la participación de 1.500 cadenas y las ventas se triplicaron.
Los 40 locales adheridos en Mar del Plata
- Hell's Pizza - Castelli 1398
- Rabona Castelli - Castelli 1474
- La esquina de Güemes - Martín Miguel de Güemes
- Parliamo - Gral. Roca 1272
- Che Picadas - Olavarría 3325
- Valentino Pizza MDP - Rawson 1774
- La Maga - Martín Miguel de Güemes 2221
- Gino's - Tucumán 2671
- Timoteo - Alberti 2266
- Tomasso MDQ Centro - Entre Ríos 1942
- La Musa - Santiago del Estero 3475
- Del Virrey - Alberti 2674
- Rabona - Córdoba 3502
- Big Pizza MDP - Av. Juan B. Justo 1791
- Los Gallegos - Rivadavia 3050 local 119
- La Roca MDQ - San Martín 3209
- Poppy nueva era fast food - 20 de Septiembre 2501
- Poppy nueva era fast food - Gascón 3602
- Kentucky - Maipú 3111
- La Musa Peña - Rodríguez Peña 3990
- La Musa - Catamarca 825
- La Musa Puerto - 12 de Octubre 3139
- Empanadas Mayoristas - Av. Pedro Luro 4264
- Olivia - Av. Jacinto Peralta Ramos 1073
- Ocho88ahumados - San Juan 1099
- Via Sara - Dorrego & Necochea
- Empanadas Casilistas - Brandsen 3802
- P&P Pizza y Plancha - San Juan 433
- Doña Rosita - Av. Juan Héctor Jara 1372
- Sur - Av. Edison 2247
- Las Palmeras - Av. Fortunato de la Plaza 2910
- Stooges - Almte. Brown 5778
- La Musa Edison - Av. Edison 2645
- La Musa - Av. Constitución 4181
- Rabona Constitución - Av. Constitución 4293
- Parliamo Constitución - Av. Constitución 4756
- Timoteo - Av. Constitución 5371
- Alcira - Avenida Mario Bravo & Vergara
- El Loco Fast Food - Av. Arturo Alió 1932
Los fanáticos de la pizza y la empanada pueden consultar el mapa interactivo con cada uno de los locales gastronómicos participantes en el siguiente link.
