Dos pizzerías argentinas elegidas entre las 100 mejores del mundo en el ranking The Best Pizza Awards 2023

Los maestros pizzeros de la Argentina se destacan año tras año por sus propuestas que trascienden fronteras. Ahora, esa no fue la excepción, y dos pizzerías nacionales fueron reconocidas entre las 100 mejores del mundo, de acuerdo al ranking publicado The Best Pizza Awards 2023.

Los premiados fueron Daniel Sebastián Levy, de Eléctrica Pizza, ubicada en el barrio porteño de Villa Crespo, quien alcanzó el puesto 58 del listado; y las hermanas Victoria y Carola Santoro, de Ti Amo, en la ciudad bonaerense de Adrogué y Colegiales; quienes llegaron al escalón número 73.

La elección de los mejores restaurantes a nivel mundial estuvo bajo el criterio de unas 200 personas de seis continentes, 24 países y 74 ciudades. Los pizzaiolos y otros profesionales gastronómicos dieron su veredicto y los resultados se compartieron vía online.

“Este nuevo ranking The Best Pizza tiene como objetivo visibilizar a algunos de los mejores chefs de pizza/pizzaiolos del mundo; profesionales que llevan a cabo su trabajo de manera magistral y muchas veces anónima”, remarcó la organización a través de los canales oficiales.

“Con este nuevo listado, sus organizadores quieren identificar chefs y lugares de todo el mundo que sean muy especiales, por su idiosincrasia, donde poder ir a disfrutar de este maravilloso plato”, sumó.

Las mejores 10 pizzerías del mundo, según The Best Pizza Awards 2023

El listado de las mejores 10 pizzerías del mundo está integrado por cinco locales italianos, dos japoneses, un español, un estadounidense y un danés.