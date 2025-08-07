El dólar blue anotó su primera suba en cinco jornadas: cómo cerró este jueves
Cómo quedaron las cotizaciones con el retroceso que encabezó el dólar oficial.
El dólar blue anotó su primera suba en cinco jornadas este jueves 7 de agosto y trepó hasta los $1.305 para la compra y a $1.325 para la venta.
El billete paralelo aumentó $5 y anotó su primer avance diario en cinco jornadas. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial se mantuvo en terreno negativo (-0,1%).
El dólar oficial bajó a $1.297,75 para la compra y a $1.339,62 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cedió a $1.290 para la compra y $1.340 para la venta.
El dólar MEP baja a $1.328,41 y el spread con el oficial se ubica en 0,1%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) cede a $1.332,42 y la brecha se posiciona en 0,7%.
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.742. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.333,04.
