Horror en un festival aéreo: se estrelló una avioneta y murieron dos personas

Un avión biplaza de acrobacia se estrelló ayer en la pista del Aeroclub de Bell Ville, en la provincia de Córdoba, y sus dos tripulantes murieron al instante. El accidente se produjo durante el desarrollo del festival aéreo que se realiza durante el fin de semana en la localidad. La aeronave pertenecía a visitantes de una ciudad santafesina y no formaba parte del grupo de acróbatas contratados para el evento.

La tragedia ocurrió en horas de la tarde, cuando el vehículo, durante el intento de despegue, habría entrado en pérdida, impactó contra la pista y se prendió fuego rápidamente. Las autoridades confirmaron que los dos ocupantes, ambos hombres, murieron en el acto, aunque hasta el momento no se dieron a conocer sus identidades ni sus edades. La causa del siniestro todavía se encuentra bajo investigación.

El hecho, por supuesto, generó conmoción entre los presentes, ya que el evento había convocado a muchas personas para disfrutar de acrobacias, vuelos de bautismo en avión o helicóptero, y shows de la brigada motorizada y la banda de música de la Policía Provincial. En videos que se difundieron por redes sociales, se ve cómo una columna de humo se eleva desde la pista.

En ese momento, los presentes observan a distancia y registran la escena con sus teléfonos, pero personal policial y bomberos se hicieron presentes de inmediato. El fiscal de instrucción en turno Nicolás Gambini quedó a cargo hasta la intervención del Ministerio Público, ya que el Aeroclub depende de su jurisdicción. La investigación quedó ahora bajo la responsabilidad de la fiscal Virginia Miguel Carmona y el secretario penal Juan Almada.