El dólar oficial pegó un salto en la semana y roza el techo de la banda

El dólar oficial subió casi $100 en la semana dentro del segmento mayorista y quedó a solo 1,3% del techo de la banda, lo que disparó las especulaciones en el mercado sobre una posible intervención del Banco Central (Bcra) luego de que, sobre el mediodía, apareciera en pantalla una orden de venta a $1.472, apenas por encima de la parte superior de la banda de flotación. Al tiempo, el CCL salta a más de $1.473.

El billete verde trepó 1,5% a $1.453 este viernes y acumuló un incremento de 7,2% ($98) en la semana, la mayor corrección semanal desde la devaluación del tipo de cambio en el inicio del gobierno de Javier Milei. Así, el dólar se ubicó en un nuevo máximo nominal histórico producto de la presión alcista desde la derrota del Gobierno nacional en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. En el segmento contado se operó un volumen de casi u$s388,6 millones.

Ante la aproximación al techo de la banda a lo largo de la rueda, una fuente del mercado señaló que al mediodía comenzaron a aparecer "órdenes atípicas" que alcanzaban los u$s300 millones, lo que sugería que podían provenir desde el Central.

El dólar MEP avanza 0,9% a $1.463,78 y la brecha contra el mayorista es de 0,7%. En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) trepa 1,8% a $1.473,04, con un spread del 1,4% frente a la cotización oficial. El dólar blue escaló $15 y cerró $1.425 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Por su parte, el dólar minorista cerró a $1.414.58 para la compra y a $1.467.42 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el BNA, el billete lo hizo a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.904,50.

Los contratos de dólar futuro cerraron al alza. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de septiembre será de $1.464, y que en diciembre llegará hasta los $1.605. En total, las operaciones de futuros totalizaron u$s1.734 millones.

Desde Adcap señalaron que, pese al tamaño de la orden de venta en el techo de la banda, el hecho "no pareció relevante para el mercado, que se mantuvo pagando hasta el cierre". Asimismo, destacaron que "los futuros se mantuvieron igual de presionados que el spot, con un BCRA muy activo en la rueda", particularmente con fuertes ventas en el contrato DLR/SEP25, que "se mantuvo cotizando gran parte de la jornada con una implícita por debajo del 15%, bajo la lógica de 'vendeme el spot y comprame el futuro', buscando quitarle presión al tipo de cambio".