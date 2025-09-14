Un joven falleció tras intentar cruzar las vías en moto con la barrera del tren baja

Un trágico hecho tuvo lugar en jurisdicción del partido de Mar Chiquita con un joven que murió tras intentar cruzar a bordo de una moto el paso a nivel del ferrocarril situado sobre ruta 55 y chocar contra la barrera que advierte sobre la circulación del tren.

Según las primeras informaciones disponibles en torno al triste episodio, tres jovenes se movilizan en dos motos y cruzaron el paso cuando aún la barrera estaba baja. El tren había pasado instantes antes y las señales de advertencia seguían vigentes.

Tras colisionar con la barrera, uno de los involucrados murió en el acto, otro resultó con heridas graves y el tercero quedó fuera de peligro.

De acuerdo a los datos obtenidos, el hecho ocurrió en un horario en donde habitualmente pasa una formación del tren y es por eso que aún las barreras se encontraban bajas.

Aunque la formación ya había pasado por la ruta, las señales estaban aún en vigencia cuando las motocicletas trataron de pasar, impactando directamente contra la barrera.