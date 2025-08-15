Renuevan las vías en el ramal a Mar del Plata y hay cambios importantes en la circulación de los trenes
Se realizan trabajos en el tramo comprendido entre el kilómetro 222 y el 232 de la traza y en consecuencia hay días hábiles de la semana en las que no habrá servicio ferroviario.
En el marco de la emergencia ferroviaria decretada por el gobierno de Javier Milei hace más de un año, avanza una importante obra de renovación integral de vías en el ramal a Mar del Plata, en el tramo comprendido entre el kilómetro 222 y el 232 de la traza, a la altura del paraje Parravicini. El objetivo es permitir optimizar la circulación y mejorar la seguridad operacional de ese servicio.
En consecuencia, mientras duren las tareas, los trenes que van de Constitución a Mar del Plata no circularán los martes, miércoles y jueves; mientras que los que regresan de la localidad balnearia a la ciudad de Buenos Aires no prestarán servicio los miércoles y jueves.
Los trabajos, a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura, contemplan la renovación de 9.848 metros de vías, el cuadro de la estación Parravicini, los enlaces y el paso a nivel vehicular que se encuentra al sur de la parada ferroviaria. Además se intervendrán puentes y alcantarillas ubicadas en esa zona del tendido ferroviario.
La programación de los trabajos en temporada baja permite avanzar con las tareas de manera continua, minimizando el impacto sobre los pasajeros y asegurando que el tramo esté en condiciones de circulación óptima de cara a la próxima temporada de verano.
¿Cómo quedan los servicios de tren entre CABA y Mar del Plata?
Por la intervención, el servicio circulará con dos trenes diarios -los lunes y viernes- que saldrán de Constitución a las 7:30 y 14:17. El regreso de la localidad balnearia será los lunes, martes y viernes a la 1:11 y a las 14:21.
Los sábados los trenes saldrán de Constitución a las 7.32 y 14:32, de Mar del Plata volverán a la 1:11 y 14:36. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 7.25 y 14:52 desde la terminal porteña y a la 1:11 y 14:57 desde la ciudad marplatense.
Además, se sumará un refuerzo que saldrá los viernes a las 17:08 de Constitución y retornará de Mar del Plata, los domingos a las 22:53.
La tarifa varía de acuerdo al día de viaje con tres bandas tarifarias diferentes. Para obtener más información sobre los valores se puede ingresar a https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/horario_y_tarifario_ld_mar_del_plata_01_09_2025_tar_04_07_2025_vs_00_-_1080_x_1920.pdf
Ante cualquier duda o consulta, el pasajero puede ingresar en https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos.
