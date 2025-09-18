Hallaron sin vida al hombre que era intensamente buscado

Su familia ya está al tanto.

Fue hallado sin vida Mario Raúl Rodríguez, el hombre de 60 años que era intensamente buscado desde el miércoles por la mañana tras haberse retirado de su vivienda en el barrio Los Acantilados.

Según confirmaron fuentes policiales, el cuerpo fue encontrado en la zona de calles 515 y 24, entre pastizales y a unos 30 metros de la calle. En el lugar trabajó personal policial junto a Policía Científica y se dio inmediata intervención a la fiscalía de turno, a cargo de Carlos Russo, que dispuso actuaciones por averiguación causal de muerte.

El hombre había salido de su casa sin teléfono, documentación ni tarjeta Sube, lo que había generado preocupación en su entorno. Padecía las secuelas de un accidente cerebrovascular que le había provocado parálisis en el hemisferio derecho.

La familia fue contenida por personal en el lugar mientras avanzaban las diligencias judiciales.