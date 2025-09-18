Buscan a un hombre que se fue de su casa y se llevó solo los cigarrillos

La policía y la Justicia buscan intensamente a un hombre de 60 años que el miércoles a la mañana se fue de su casa en el barrio Los Acantilados y que no ha tenido nuevo contacto con sus allegados.

Mario Raúl Rodríguez salió solamente con un atado de cigarrillos ya que dejó su celular, tarjeta SUBE y documentación en el domicilio ubicado en inmediaciones de calles 22 y 499. “No tiene amigos o conocidos en la zona”, informaron autoridades policiales.

Salió del barrio Los Acantilados.

El hombre es de contextura delgada, tiene ojos color verde, tiene tez trigueña, cabellos canos, mide 1,62 metros, no tiene aros en ninguna parte del cuerpo, no tiene tatuajes, no tiene cicatrices ni cirugías. Rodríguez posee una parálisis motora del hemisferio derecho tras haber sufrido un accidente cerebro vascular.

Al momento de salir de la casa vestía un buzo capucha color gris, pantalón de algodón color gris, campera polar color verde, chaleco de color negro, zapatillas deportivas color gris.

El fiscal Carlos Russo dispuso la activación del protocolo de búsqueda de personas.