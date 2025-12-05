Buscan desesperadamente a una mujer de 58 años 

Familiares y allegados de Alejandra Marcela Toloza, de 58 años, buscan desesperadamente información sobre su paradero luego de que perdieran contacto con ella el último jueves en la zona de Las Flores, en Miramar.

Según informaron desde el círculo cercano a la mujer, ese fue el último momento en el que alguien pudo comunicarse con ella y desde entonces no volvió a responder llamados ni mensajes.

Ante la falta de datos concretos, se solicita que cualquier persona que pueda aportar información sobre su ubicación se comunique de inmediato con la comisaría más cercana o con el servicio de emergencias 911.