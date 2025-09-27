Desesperada búsqueda de un músico marplatense que el viernes salió de su casa y no regresó

Un músico de 21 años es intensamente buscado por su familia tras haber desaparecido el viernes por la noche en el Bosque Peralta Ramos.

Se trata de Diego Giménez, un artista que fue visto por última vez cuando salió de su casa en bicicleta alrededor de las 20.30.

Desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero y su familia atraviesa horas de profunda angustia. En las últimas horas iniciaron una campaña de difusión para obtener datos que permitan dar con él.

“Estamos desesperados”, expresó su mamá, Miriam, quien pidió colaboración a toda la comunidad. Cualquier persona que tenga información sobre Diego puede comunicarse al teléfono 223-449-7451.