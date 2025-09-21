Marcos Siebert cerró una temporada inolvidable en el equipo Ferrari

Este fin de semana el piloto argentino Marcos Siebert culminó la temporada de la especialidad sprint del GT World Challenge Europe que se corrió desde abril y donde Siebert compitió en la categoría Silver con una Ferrari GT 296 del equipo oficial AF CORSE FERRARI.

Durante el 2025 el marplatense pudo demostrar toda su capacidad al comando de la máquina de la Casa de Maranello. Arrancó el año con un triunfo en el circuito británico Brand Hatch y obtuvo buenas actuaciones, en dupla con el belga Jeff Maichels, con el que compartió butaca durante toda la temporada.

"Estoy muy contento por este primer año en el equipo AF CORSE FERRARI. Es un sueño haber podido estar al comando de una máquina de estas características, representando a la marca oficialmente y adquiriendo la experiencia para poder seguir alcanzando metas en 2026", comentó el piloto argentino al término de la segunda carrera disputada en Valencia, España.

En un fin de semana donde Siebert pudo colocar al auto #52 con excelentes tiempos, incluso reportando los mejores registros de las Ferrari oficiales que estuvieron en el circuito valenciano, la temporada de velocidad llega a su fin para el argentino, que ya comienza a preparar lo que será el año próximo en la categoría más importante del mundo para los autos de gran turismo.

Al respecto, agradeció la confianza que el equipo depositó en él: "Quiero agradecer, especialmente, a todo el equipo AF CORSE FERRARI por la oportunidad que me han dado, de conducir oficialmente estos autos, que es el sueño que todo piloto tiene. Desde sus propietarios hasta cada integrante del pits, han sido fundamentales para que podamos haber competido en gran nivel ese año, por eso mi agradecimiento especial para cada uno de ellos", sintetizó.

El calendario terminará dentro de 15 días con la última carrera de resistencia en Barcelona. Mientras tanto, Marcos Siebert ya empieza a delinear la temporada entrante, para la cual se encuentra dialogando con el equipo como será el 2026 para los autos del cavallino rampante.

