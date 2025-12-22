Redujeron a un motochorro que quiso robar la recaudación de un famoso frigorífico

Uno de los dos motochorros que el lunes a la mañana intentó asaltar a una mujer de 82 años que tenía en su poder parte de la recaudación de un frigorífico fue reducido por los compañeros de la víctima, mientras que el otro logro escapar.

Según la información que dieron autoridades policiales, el hecho ocurrió en el Frigorífico 90 de avenida Arturo Alió cuando los dos sujetos que se desplazaban en una moto Honda Wave 110 de color blanco amenazaron con un arma de fuego a la mujer para sustraerle la recaudación.

La víctima fue auxiliada por compañeros de trabajo, quienes redujeron a uno de los ladrones, aunque el otro se dio a la fuga.

En la sede de la comisaría sexta se labraron actuaciones por el delito de robo agravado por el empleo de arma no secuestrada en grado de tentativa y notificaron al imputado.

El rodado utilizado por el delincuente detenido.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso el alojamiento del sujeto, cuyos datos personales no se dieron a conocer, en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.